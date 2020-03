Coronaviruspandemien har gjort stor økonomisk skade på de internationale markeder, herunder Europas.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har sent onsdag aften lanceret en hjælpepakke på 750 mia. euro for at afhjælpe den europæiske økonomi under coronaviruskrisen.Det oplyser ECB ifølge nyhedsbureauet ...