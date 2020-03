Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nye kampe i Syrien har tvunget hundredtusindvis på flugt. Samtidig har Tyrkiet åbnet grænserne til Europa.

EU's udenrigsministre mødes i næste uge for at diskutere konsekvenserne af nye voldsomme kampe i Syrien - og et nyligt pres på europæiske grænser. Det siger EU's udenrigschef...