USA's forsøg på at forsinke Nord Stream 2-projektet i Østersøen er ifølge EU dybt bekymrende.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, kritiserer USA's politik med at iværksætte sanktioner over for selskaber, som er involveret i byggeriet af naturgasledninger fra Rusland til ...