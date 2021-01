EU-præsident kalder uro i USA for chokerende, mens EU's udenrigschef kalder det angreb på demokratiet.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, kalder voldelige protester i Washington D.C. for chokerende. Han mener, at resultatet af et "demokratisk valg" skal respekteres. ...