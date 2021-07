Dødstallet stiger i kinesisk storby, hvor metrolinje blev oversvømmet. Tusinder er sendt på flugt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mindst 25 mennesker har frem til sent onsdag lokal tid mistet livet, efter at den mest voldsomme regn i årtier har ramt det centrale Kina. Blandt de dræbte er 12 personer, so...