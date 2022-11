Generelt Cafékæde giver varmehjælp til alle butiksansatte

Med et boost i lønnen vil adm. direktør for Espresso House, Anssi Thureson, sikre, at hans unge ansatte føler sig anerkendt og bliver hængende. Timingen er samtidig heldig lige op til en dyr vinter – men en egentlig inflationshjælp er der ikke tale om, siger Thureson

For mange ansatte i Espresso House er det deres første job. Det forpligter ledelsen til at give dem en god første erfaring, mener topchef Anssi Thureson, der selv debuterede på arbejdsmarkedet som postdreng i en tid, hvor ledelsen ikke altid var lige menneskelig. Foto: Esther Kofoed Sørensen