Erhvervsorganisationer: Aftale afværger konkurser, men sikrer ikke turisterhverv

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri og SMV Danmark er tilfredse med aftalen om tilbagebetaling af de statslige, såkaldte coronalån, men turist- og oplevelseserhvervet er blevet overset, ifølge DI

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En række konkurser blandt danske virksomheder er nu afværget, efter at et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en afdragsordning for de moms- og skattelån, som løber op i 21 mia. kr. f...