I april er erhvervstilliden faldet så voldsomt i Danmark, at den med et ryk er lavere end nogensinde.

