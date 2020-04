Eksklusivt for kunder

Hvis virksomhederne skal kunne komme igennem krisen, skal eksisterende hjælpepakker vare længere, lyder det.

Erhvervslivet tager godt imod den nye hjælp, som regeringen har præsenteret torsdag.Men hvis danske virksomheder skal have endnu bedre forudsætninger for at komme igennem coronakrisen, så skal eksi...