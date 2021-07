Danmark og England tørner sammen onsdag aften på Wembley i London, hvor der er en EM-finale på spil

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den engelske fodboldlandstræner, Gareth Southgate, har stor respekt for Danmark.Det siger han forud for onsdagens EM-semifinale ifølge Reuters.Han henviser til, at Christian Eriksens kollaps i grup...