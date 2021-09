Flere steder i Europa fungerer coronapas som adgang til kultur- og spisesteder. England vil undgå passet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De britiske sundhedsmyndigheder har droppet planerne om et vaccinepas for at komme ind på natklub og andre tætbefolkede steder i England. Det siger sundhedsminister Sajid Jav...