Støjberg var tvunget til at gå af som næstformand, og hun kunne ikke trække den længere, mener Hans Engell.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tirsdag måtte Venstres næstformand, Inger Støjberg, give efter for formand Jakob Ellemann-Jensens ønske, om at hun skulle træde ned fra posten. Beslutningen kom efter et ekst...