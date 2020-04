Eksklusivt for kunder

Hvad skal vi gøre, kan vi klare det, og hvad er meningen med hele? Er der overhovedet en? De spørgsmål har vi stillet tre af de klogeste mennesker, vi kender; en psykolog, en filosof og en præst

Psykologen: Den tålmodige er dagens heltUnder en virusepidemi gælder det ikke om at være modig men tålmodig og finde ro bag den lukkede dør. Det hjælper med struktur og ritualer, og det er ok at væ...