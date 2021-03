Over 600 har været samlet til corona-demonstration i København. En person er anholdt for kast med kanonslag.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den mørkklædte gruppe Men in Black, der i de seneste måneder er blevet kendt for at gå på gaden og demonstrere mod coronarestriktionerne i Danmark, er igen på gaden lørdag aften i København.Da dem...