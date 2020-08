De Forenede Arabiske Emirater vil styrke samarbejdet med Israel, siger præsident i dekret, der ophæver boykot.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De Forenede Arabiske Emirater ophæver deres boykot mod Israel. Dermed åbner landet for handelsaftaler mellem de to lande. Det fremgår af et dekret fra præsident Khalifa bin Zayed Al Nahayan ifølge ...