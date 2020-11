Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at der må informeres om, at der er styr på minksituationen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør indkalde verdenspressen til et pressemøde med en status på smitten hos mink.Det siger han, efter at statsm...