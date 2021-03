Houthi-militsen i Yemen siger, at den har sat langtrækkende raketter ind i angreb på saudisk hær og olieanlæg.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Eksplosioner har lydt i Saudi-Arabiens østlige by Dhahran. Det oplyser to lokale beboere til Reuters. Houthi-militsen i Yemen siger, at den har indsat 14 droner og affyret 8 ...