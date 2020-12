Coronavaccine fra Moderna får grønt lys til nødgodkendelse af et ekspertpanel under USA's lægemiddelstyrelse.

Et ekspertudvalg under USA's lægemiddelstyrelse, FDA, anbefaler nødgodkendelse af coronavaccinen fra Moderna. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Det forventes, at FDA...