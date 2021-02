Coronasmitten er øget i Dubai, efter at turister er flokkedes dertil. Det får nu konsekvenser for nattelivet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Dubai har mandag beordret barer og pubber til at lukke indtil slutningen af februar. Det sker i et forsøg på at komme en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde med cor...