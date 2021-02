Det er næsten for godt til at være sandt, siger professor, der med sit hold står bag teknologi til Mars-robot.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er næsten for godt til at være sandt, at rumkøretøjet "Perseverance" fra det amerikanske rumagentur, Nasa, torsdag aften er landet på Mars. Det siger professor John Leif ...