Veje, broer og lufthavne i USA er mange steder i jammerlig forfatning. Et presserende problem, mener DSV-direktør

Når Niels Larsen skal have fragtet gods fra et sted i Danmark til New York, er første del af processen normalt relativt smertefri. Man kører det til Kastrup, læsser ombord på et fly og så tager det...