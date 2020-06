Minister glæder sig over den store interesse for at købe et rejsepas, der giver fri rejse i otte dage.

Fredag morgen melder DSB udsolgt af 50.000 rejsepas, der blev sat til salg tirsdag.Det oplyser DSB.Rejsepassene koster 299 kroner og giver otte sammenhængende dages rejse i hele Danmark med metro, ...