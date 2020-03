Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

"Dronningen" løber med hele fire statuetter ved Bodilprisen lørdag aften og er dermed uddelingens topscorer.

Der var stor hæder til instruktøren May el-Toukhys "Dronningen", da der lørdag aften blev uddelt Bodil-statuetter i Folketeatret i København, for her vandt filmen ikke mindre end fire statuetter.D...