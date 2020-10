Den daværende chef skulle have håndteret sag om P1-vært bedre, siger DR's kulturdirektør og undskylder.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

DR vil fremover sætte hurtigere ind for at stoppe grænseoverskridende adfærd fra medarbejdere. Sådan lyder det fra kulturdirektør i DR Henrik Bo Nielsen. Meldingen kommer, efter at Berlingske sønda...