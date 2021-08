En føderal appeldomstol har sagt god for, at delstaten Texas må håndhæve en lov, der ulovliggør abort.

