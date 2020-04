Eksklusivt for kunder

Tropisk cyklon kostede 27 liv på Salomonøerne i sidste uge, hærgede Vanuatu tirsdag og er nu på vej over Fiji.

En voldsom tropisk stillehavscyklon er trukket over mod Fiji onsdag efter at have efterladt store spor af død og ødelæggelser på Salomonøerne og Vanuatu. Den tropiske storm, ...