En 28-årig kvinde har som den første coronasmittede person i USA fået en dobbelt lungetransplantation.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En 28-årig amerikansk kvinde måtte i juni gennemgå en dobbelt lungetransplantation for at overleve, efter at hun blev syg med covid-19. Det skriver CNN mandag. Kvi...