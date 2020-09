Aktiespillet starter torsdag: Her er reglerne og de ting, som du skal holde øje med

Årets aktiespil begynder torsdag, og perioden bliver én af de sværeste at manøvrere i, hvor et præsidentvalg og en hård regnskabssæson vil fylde, fortæller chefaktiestrateg

Årets aktiespil skydes i gang torsdag og løber i oktober og november – to måneder, som Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Alm. Brand, vil betegne som yderst udfordrende for de spillere, som vælger at tage kampen op på børserne. Han mener, at bare det at kunne præstere et positivt afkast i sig selv er et flot resultat.

“Det bliver en rigtig hård periode, som vi skal igennem under aktiespillet. Vi skal igennem, at de amerikanske politikere ikke kan blive enige om stimuli, at aktieopsvinget, som vi er kommet ind i efter corona, er stilnet af, vi skal igennem en regnskabssæson, som bliver noget mere udfordrende end andet kvartal, og så skal vi igennem den værste aktiemåned på markedet – måneden op til det amerikanske valg,” siger han og fortæller, at historiebøgerne beretter om, at måneden op til et præsidentvalg i USA er hård ved aktiemarkedet. Og alt tyder på, at det også vil være tilfældet denne gang.

Selvom en valgsejr skulle tilfalde Joe Biden, så er det langt fra sikkert, at Donald Trump vil forlade Det Hvide Hus bare sådan uden videre, lyder det fra chefaktieanalytikeren.

“Hvis det er et tæt valg, og brevstemmerne giver Biden sejren, så er det basisscenariet i aktiemarkedet, at Donald Trump bliver siddende og lader højesteret afgøre, om han skal smides på porten. Det er det, markedet priser ind lige nu. Hvis det sker, så bliver det et rigtig hårdt efterår,” siger Michael Friis Jørgensen.

Grønt eller tech?

Michael Friis Jørgensen mener, at man som spiller i aktiespillet kan positionere sig, alt efter hvem man tror kommer til at vinde valget.

“Hvis man skal stille det groft op, så positionerer man sig i tech-aktierne, hvis man tror, at Donald Trump vil vinde,” siger Michael Friis Jørgensen og fortsætter:

“Hvis man tror på, at Joe Biden vinder valget, så er der én klar vinder: Grønne energiaktier, og der er gode muligheder på det danske marked, hvor vi har både Vestas og Ørsted, som er stærke kandidater.

1. oktober lyder startskuddet for Børsens aktiespil

Men at dele æggene op i begge kurve er absolut ikke en vinderstrategi, fortæller chefaktieanalytikeren. Det gode råd om spredning af risiko kan man godt skylle ud med badevandet, hvis man har i sinde at løbe af sted med hovedpræmien.

“Man skal vælge en side og forsøge at positionere sig skarpt i de selskaber, som vil stå stærkt med den kandidat, som man tror på. Du skal gøre det modsatte i et aktiespil, som hvis du investerer i det virkelige liv. Smid alle dine aktier i den samme sektor,” siger Michael Friis Jørgensen.

Gå efter de små

I årets aktiespil er der et begrænset antal børser, man kan handle på. Der kan handles aktier fra Københavns Fondsbørs, men ikke First North-noterede aktier. Der er mulighed for at handle svenske, norske, finske og udvalgte aktier fra Dow Jones og Nasdaq 100-indekset. Og det begrænsede udvalg af aktier gør, at spillet i højere grad bliver fair for alle, siger Michael Friis Jørgensen, der kan se en idé i at handle i særligt de små danske aktier i mid- og smallcap-indekset.

“Hvis man vil handle i de danske aktier, så skal man kigge efter selskaberne uden for C25-indekset. Det er i de mindre aktier, hvor de store udsving ligger,” siger Michael Friis Jørgensen.

Den store fidus til svenske aktier har chefaktiestrategen ikke i øjeblikket grundet en tiltagende usikkerhed om genopretningen af verdensøkonomierne.

“Det svenske marked er meget industripræget. De klarer sig godt, når der er god stemning på aktiemarkedet, og der er tro på økonomierne, og der er lidt mere sikkerhed,” siger han.