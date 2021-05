I første omgang åbner Disneyland i Californien i USA med en kapacitet på 25 procent og krav om mundbind.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Californiens verdensberømte forlystelsespark Disneyland har fredag åbnet dørene for første gang i 13 måneder. Det er på trods af, at det ikke mere end fire måneder siden, at ...