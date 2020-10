Selv om EU-landene har været enige om sanktioner mod Hviderusland, har Cypern blokeret af andre årsager.

Eksklusivt for kunder

I sidste uge tog Cypern en runde med en flok frustrerede udenrigsministre, og torsdag på et EU-topmøde forsatte landets premierminister med at blokere for sanktioner mod Hviderusland. ...