Digital motorsport kører videre under karantænen

Motorsport har ry for at være en dyr beskæftigelse, men de digitale teknologier har gjort det muligt at efterligne racerbilers dynamik og bringe oplevelsen helt tæt på masserne. Et par omgange i en simulator bag rattet af en Porsche viser, hvor overbevisende digital motorsport er

Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg slet ikke aner, om dækkene er kørt varme, men nu er det tredje gang, jeg rammer langsiden på Nürburgring, så hvorfor ikke? Foran mig kører en Ferrari 488 GT3, de...