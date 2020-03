Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nye tiltag for at begrænse virussmitte vil få omfattende betydning for erhvervslivet, siger organisationer.

Regeringens nye tiltag for at begrænse spredning af coronavirus vil få store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Sådan lyder det onsdag aften fra både Dansk Industri (...