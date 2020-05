Sundheds- og ældreminister skal i samråd redegøre for, hvorfor der gik uger, inden retningslinjer blev ændret.

Var myndighederne for sene til at gribe ind over for coronavirus i Danmark?Det skal sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) redegøre for tirsdag i et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældre...