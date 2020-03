35-årige Philippe Benjamin Skow har siden han var to år øvet hver eneste dag i timevis for at blive en af landets bedste violinister. For nylig nåede han et højdepunkt i karrieren: Han spillede i Carnegie Hall i New York

Dér stod han på scenen i Carnegie Hall. Ulasteligt klædt i et tætsiddende jakkesæt, bevæbnet med en stradivarius og en hårlok, der drilsk blev ved med at finde vej ned i panden. Der var dødstille i...