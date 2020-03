Det har haft ikonstatus i over 130 år: Efter to år og mange millioner er et af verdens bedste hoteller nu tilbage

Det kræver sit hotel at opnå og fastholde ikonstatus i over 130 år. Det har Raffles Hotel i Singapore gjort. Men den seneste udfordring har været en gennemgribende renovation, der skulle få stedet tilbage til den glans, som Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin og Ava Gardner engang rejse langt efter

