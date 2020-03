Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvad kan man lære af at sejle en kano 6300 km rundt om Papua Ny Guinea i 13 måneder? Thor F. Jensen lærte, at man skal tage nogle flere chancer

Thor F. Jensen står i en kæntrende kano i Stillehavet.Det er hans egen skyld. Han har selv betalt tre fiskere for at tage med på turen rundt om Papua Ny Guinea, og han har selv valgt, at rejsen ska...