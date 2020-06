Steffen Brandt: “Der er mere udfordring i at gøre lykke end at opnå den.”

Eksklusivt for kunder

TV2's nye single er Steffen Brandts gendigtning af en revyvise fra efterkrigstiden sat ind i vores coronasammenhæng. For han ser det som en del af sin jobbeskrivelse som sangskriver at holde et vågent øje med, hvor det gør ondt

Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts, mens Steffen Brandt stod på scenen i Aarup på Vestfyn, og dermed også lukkede hans turné ned midt i pausen.“På vej hjem hørte vi om de første hamstr...