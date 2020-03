“Der er desværre ingen sammenhæng mellem rigdom og lykke”

Anders Byriel, adm. direktør i tekstilvirksomheden Kvadrat, har altid tænkt i tal og omsætning, men de senere år er han begyndt at tænke i lykke og zen. Derfor har han indført et indkøbsstop på kunst og sælger ud af sine ejendomme

Hans kærlighed til billedkunsten var ved at tage overhånd. At blive en besættelse. For nogle år siden kom adm. direktør i tekstilvirksomheden Kvadrat Anders Byriel til at købe ti værker på én dag p...