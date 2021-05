Bulgarien og Polen går fra "orange" til "gule" lande i nye rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet.

Der åbnes nu for, at danske turister kan rejse til Bulgarien og Polen uden at skulle i karantæne, når de kommer hjem.Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for de to lande, så alle ikke...