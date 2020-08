Hvilken politiker havde grund til at smile, og hvem måtte dukke nakken i ugen, der gik? Børsens kommentator giver et bud

Ugens optur: Peter HummelgaardDet er næsten ti år siden, den unge DSU'er brændte så meget for at hjælpe ældre lønmodtagere, at han indgik i et på det tidspunkt opsigtsvækkende makkerskab. Peter Hum...