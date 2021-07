Kirurgen Jean-Michel Dubernard, berømt for verdens første ansigt-transplantation, faldt død om i Istanbul.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Jean-Michel Dubernard blev regnet for en pioner inden for kirurgi. Det var den franske professor, der som den første transplanterede en hånd og et ansigt. Nu er ha...