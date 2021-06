En af Hongkongs fremtrædende prodemokratiske aktivister er sat på fri fod efter syv måneders indespærring.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Demokratiforkæmperen Agnes Chow er lørdag blevet løsladt fra et fængsel i Hongkong efter at have afsonet næsten syv måneder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. De...