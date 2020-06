Eksklusivt for kunder

Fem ansatte og en borger på et plejecenter i Solrød Kommune er blevet testet positiv for coronavirus.

Et plejecenter i Solrød Kommune er blevet ramt af et udbrud af coronavirus.Det skriver TV2 Lorry.Udbruddet er sket på demensafdelingen på den private del af Plejecenteret Christians Have, Altiden.P...