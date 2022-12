Generelt Ny dansk Deloitte-topchef vil piske diversitet frem: “Jeg kommer til at stille nogle meget håndfaste krav”

Med Christian Jensby som ny topchef fra juni, fortsætter Deloitte sit fokus på ledelse og udvikling af mennesker. Linjen med åbenhed om følelser og diversitet kører videre, men Deloitte skruer godt op for pisken for at sætte skub på diversitetsindsatsen, siger Jensby.

Christian Jensby overtager til juni ceo-tjansen i Deloitte fra Anders Dons. Foto: Brage Borup