Regeringens indsats for kulturen er ikke tilfredsstillende, mener R. Derfor vil partiet skille ministerie ad.

De Radikale mener ikke, at Socialdemokratiet har en klar vision for, hvad der skal ske på kunst- og kulturområdet. Derfor foreslår partiet at skille kulturministeriet ad. ...