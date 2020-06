Har man arbejdet hjemme under coronakrisen, gælder kørselsfradraget ikke, minder Skattestyrelsen om.

56.000 danskere modtager torsdag et brev fra Skattestyrelsen i deres e-boks, hvor de opfordres til at få rettet forskudsopgørelsen for at undgå et skattesmæk.Det oplyser Skattestyrelsen til Radio4....