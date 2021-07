Emma Norsgaard blev afhentet i ambulance i målområdet efter kvindernes landevejsløb ved OL.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Cykelrytteren Emma Norsgaard er blevet kørt på hospitalet efter at være styrtet i kvindernes landevejsløb ved OL i Japan.Den 21-årige dansker skal undersøges nærmere af lægerne for at være sikker p...