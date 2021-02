Det har tidligere medført kritik, at Aalborg Portland udleder mere CO2 end udenlandske rivaler.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danmarks største enkeltudleder af CO2, cementproducenten Aalborg Portland, skal fremover bruge gas i stedet for olie for at blive mere klimavenlig. Det fremgår af en aftale m...