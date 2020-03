Eksklusivt for kunder

Der er kapacitet til at teste 5000 om dagen, men mandag blev der testet langt færre, fortæller talsmand.

Danmark udnytter ikke den testkapacitet, vi allerede har.Det skriver Politiken.Det er, selv om statsminister Mette Frederiksen (S) kalder flere coronatest for "en forudsætning for, at vi igen kan å...