Generelt Danmark er bedst til at få arbejdsløse i job

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, peger på den danske flexicuritymodel som en af grundende til, at Danmark er EU-mester i at få ledige hurtigt i arbejde. Foto: Simon Fals

Troels Beha Pedersen 02. nov. 2023 KL. 19.00 Gem til senere

Lempelige regler for at hyre og fyre sikrer, at man kan flytte folk fra en nedgangsbranche til der, hvor der er fremgang i økonomien